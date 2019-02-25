Бывший нападающий "Ювентуса" Дель Пьеро стал владельцем американского футбольного клуба

ТАСС, 25 февраля. Бывший нападающий сборной Италии по футболу и итальянского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро стал владельцем футбольного клуба из США LA10FC. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт игрока.

"Для меня футбол всегда связан с чистой страстью. Это то, чего я всегда хотел, и в конце прошлого лета я стал владельцем небольшой футбольной команды в Лос-Анджелесе. Этот проект сразу покорил меня, сегодня я впервые публично рассказываю о нем. Команда называется LA10FC, наши цвета - белый, черный и серый", - отметил Дель Пьеро.

Дель Пьеро большую часть своей карьеры провел в "Ювентусе", в составе которого стал шестикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов. В сборной Италии он становился чемпионом мира 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы - 2000.