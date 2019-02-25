Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Девятьяров празднует 60-летие

ТАСС, 25 февраля. Чемпион Олимпийских игр 1988 года в Калгари Михаил Девятьяров в понедельник празднует 60-летие. Свою главную победу в карьере советский лыжник одержал в гонке на 15 км с раздельным стартом.

Михаил Девятьяров родился в городе Чусовом Пермской области. На Играх в Калгари он также завоевал серебряную медаль в эстафете, где его партнерами по команде были Владимир Смирнов, Владимир Сахнов и Алексей Прокуроров, который в Канаде также завоевал золото в гонке на 30 км.

Девятьяров пять раз принимал участие в чемпионатах мира, но только на одном из них сумел попасть в призы: произошло это в Оберсдорфе, за год до Олимпийских игр. В Германии он стал вторым в эстафете и третьим в гонке на 15 км. В победной олимпийской гонке Девятьяров превзошел норвежца Пола Гуннара Миккельспласса, который на тот момент являлся двукратным чемпионом мира.

Тренерская работа

После окончания профессиональной карьеры лыжника Девятьяров перешел на тренерскую работу. Наибольших успехов он добился в спринтерской группе сборной России, которую возглавлял Юрий Каминский. Под его руководством тренировался олимпийский чемпион Никита Крюков и чемпион мира Алексей Петухов.

Поскольку спринтерская группа через год после окончания Олимпийских игр 2014 года в Сочи была упразднена, Девятьяров принял предложение о работе с южнокорейской сборной, которая готовилась к домашним Играм в Пхёнчхане. Однако доработать контракт ему не удалось: южнокорейские лыжники, которые занимались под его руководством, нарушили режим во время тренировочных сборов, что привело к досрочном расторжению контракта со специалистом.

После возвращения на родину Девятьяров работал с основной женской сборной России по биатлону, однако олимпийский сезон у него получился скомканным: к участию в Играх в Пхёнчхане были допущены только две российские биатлонистки, в то время как Девятьярову было отказано в приглашении на соревнования. После окончания сезона в тренерском штабе произошли изменения, в результате которых он покинул сборную.

У Девятьярова есть сын Михаил, который также занимался лыжными гонками, в его активе выступления на этапах Кубка мира и на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Девятьяров - заслуженный мастер спорта СССР (1988), заслуженный тренер России (2010).