"Сент-Луис" проиграл "Миннесоте" в матче НХЛ, Тарасенко отметился голевой передачей

ТАСС, 25 февраля. "Сент-Луис" проиграл "Миннесоте" в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Джейсон Закер (32-я минута) и Райан Донато (63). У проигравших отличился Алекс Пьетранджело (48). В активе российского нападающего "Сент- Луиса" Владимира Тарасенко результативная передача. Всего в активе 27-летнего форварда 53 очка (27 голов + 26 передач) в текущем сезоне.

"Сент-Луис" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка в 62 матчах. "Миннесота" с 66 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем матче "Сент-Луис" 27 февраля дома сыграет с "Нэшвиллом", "Миннесота" в этот же день встретится на выезде с "Виннипегом".

В другом матче дня "Калгари" одержал пятую победу подряд, обыграв в гостях "Оттаву" со счетом 2:1. "Калгари" лидирует в Западной конференции с 85 очками в 62 матчах. "Оттава" замыкает таблицу Востока (49 очков, 62 матча).