Барулин, Йордан и Барабанов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский голкипер "Сочи" Константин Барулин признан лучшим вратарем заключительной, 24-й игровой недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В составе команды Барулин одержал в двух матчах недели две сухие победы, что позволило "Сочи" подняться на шестое место в Западной конференции и обеспечить себе участие в плей-офф.

Лучшим защитником недели признан чешский игрок хабаровского "Амура" Михал Йордан. Вместе с командой хоккеист одержал победы в двух из трех игр недели и набрал в них 2 (1 шайба + 1 передача) очка. Чешский защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе +3. На счету Йордана 10 бросков по воротам, а также 7 заблокированных бросков.

Среди нападающих лучшим стал россиянин Александр Барабанов из петербургского СКА. Форвард одержал вместе с командой три победы в трех поединках и набрал в них 4 (3+1) очка. Барабанов отметился дублем в матче против "Локомотива" (4:0), завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе +4.

Лучшим новичком недели признан финский нападающий "Йокерита" Кристиан Весалайнен. В составе клуба он одержал две победы в трех матчах и отметился в них двумя голевыми передачами.