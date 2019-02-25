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Метатель копья Комаров дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 25 июня 2019 года после окончания действующих санкций, примененных к спортсмену

ТАСС, 25 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского метателя копья Германа Комарова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

24-летний спортсмен нарушил пункт 2.3. Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб). Срок дисквалификации будет отсчитываться с 25 июня 2019 года после окончания действующих санкций, примененных к спортсмену.

Ранее Комаров был также дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года.

В 2014 году Комаров завоевал бронзовую медаль чемпионата России.

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