Метатель копья Комаров дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 25 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского метателя копья Германа Комарова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

24-летний спортсмен нарушил пункт 2.3. Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб). Срок дисквалификации будет отсчитываться с 25 июня 2019 года после окончания действующих санкций, примененных к спортсмену.

Ранее Комаров был также дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года.

В 2014 году Комаров завоевал бронзовую медаль чемпионата России.