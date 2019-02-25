Россиянин Каменский победил в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на этапе КМ

ТАСС, 25 февраля. Россиянин Сергей Каменский занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на этапе Кубка мира в Нью-Дели (Индия) и завоевал олимпийскую лицензию.

В финале Каменский набрал 249,4 балла. Вторым стал китаец Лю Юйкунь (247,0), третье место занял его соотечественник Хуэй Цзычэн (225,9).

Ранее в воскресенье Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки с 50 метров с трех позиций, набрав 459,0 балла.

По результатам этапа Кубка мира, 31-летний россиянин завоевал лицензии в данных дисциплинах на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Каменский является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической винтовки с трех позиций. Он также является чемпионом Европы 2017 года, двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2014, 2018) и двукратным золотым призером чемпионата мира 2018 года.