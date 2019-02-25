Лыжницы Непряева и Белорукова примут участие в индивидуальной гонке на ЧМ в Австрии

ТАСС, 25 февраля. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова примут участие в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Также в гонке примут участие россиянки Анастасия Седова и Алиса Жамбалова.

Ранее Непряева и Белорукова стали четвертыми в командном спринте классическим стилем. Кроме того, Непряева завоевала бронзу мирового первенства в скиатлоне.

Женская индивидуальная гонка на 10 км состоится 26 февраля (начало - 16:30 мск). Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.