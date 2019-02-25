СМИ: "Барселона" намерена продлить контракт с футболистом Альбой в ближайшее время

ТАСС, 25 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" в ближайшее время продлит контракт с защитником Жорди Альбой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Sport.

По информации источника, в последние дни переговоров сторонам удалось уладить все проблемы для подписания нового соглашения, которое, по словам президента клуба Хосепа Бартомеу, будет рассчитано до 2024 года. Отмечается, что о подписании нового контракта может быть объявлено в понедельник. Ранее сообщалось, что Альба не намерен покидать "Барселону" и хочет завершить карьеру в испанском клубе.

Альба перешел в "Барселону" из испанской "Валенсии" в июне 2012 года. За каталонский клуб 29-летний защитник провел 281 матч во всех турнирах, забив 14 мячей. В составе "Барселоны" Альба четырежды побеждал в чемпионате Испании и кубке страны, трижды побеждал в Суперкубке Испании, также испанец становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Альба также является чемпионом Европы 2012 года в составе сборной Испании.