В Испании начался суд над экс-президентом ФК "Барселона" по подозрению в отмывании денег

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим президентом футбольного клуба "Барселона" Сандро Роселем начался в понедельник в Испании. Об этом сообщило агентство ЭФЭ.

По его информации, помимо Роселя, на скамье подсудимых также оказалась его супруга Марта Пинеда и еще несколько подозреваемых. Их обвиняют в отмывании €20 млн Бразильской конфедерации футбола.

Прокуратура Испании просит для бывшего президента "Барселоны" 11 лет тюремного заключения и многомиллионный штраф. Его жене грозит семь лет тюрьмы.

54-летний Росель являлся президентом футбольного клуба каталонской столицы с 2010 по 2014 год. Он был заключен под стражу в мае 2017 года.