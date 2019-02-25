Сноубордисты Хадарин и Автанеев выступят на этапе международного тура по биг-эйру в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты Владислав Хадарин и Никита Автанеев примут участие в московском этапе международного тура по биг-эйру Grand Prix de Russie. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации "Новая лига", которая является одним из организаторов соревнований.

Российскую команду на соревнованиях также представят Александр Смелов, Михаил Матвеев, Антон Мамаев, Павел Бекиров, Артем Ушаков, Михаил Фомченко, Марк Теймуров, Иван Фефер, Алексей Маглов, Артем Пичхадзе и Александр Зыков.

Хадарин является победителем этапа Кубка мира в биг-эйре в текущем сезоне и обладателем серебряной медали Юношеских олимпийских игр в слоупстайле. Grand Prix de Russie пройдет 2 марта на Воробьевых горах.