Миллер: назначение президентом ФК "Зенит" станет вызовом для Александра Медведева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Работа Александра Медведева в футбольном клубе "Зенит" в качестве президента станет новым спортивным вызовом для него. Об этом рассказал председатель правления компании "Газпром", которая является главным спонсором клуба, Алексей Миллер, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба "Зенита".

Санкт-петербургский клуб объявил о назначении Медведева президентом 22 февраля. Медведев является первым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также членом совета директоров СКА.

"Работа в "Зените" - новый спортивный вызов для Медведева. Пожелаем ему успехов на этой ответственной должности", - сказал Миллер.

"Александр Медведев хорошо известен спортивной России, спортивному Петербургу. При его участии непосредственно создавалась Континентальная хоккейная лига, которая на сегодняшний день по многим аспектам является примером для спортивных организаций, - продолжил Миллер. - Александр Иванович является одним из руководителей хоккейного клуба СКА, входит в его совет директоров, он хорошо знает вопросы руководства, управления спортом и организации работы спортивного клуба".

На посту президента "Зенита" Медведев сменил Сергея Фурсенко, который возглавлял клуб в 2006-2008 годы, а также с мая 2017 года. "Сергей Александрович Фурсенко переходит на работу в "Газпромбанк", где будет занимать должность вице-президента и представлять банк в совете директоров ФК "Зенит". Вы знаете, что работая в клубе Сергей Александрович отдавал ему всю душу", - отметил Миллер.

"Зенит" является лидером чемпионата России, набрав в 17 матчах 34 очка. Клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.