Президент "Зенита" поспорил с Дзюбой, что забьет больше него голов в серии пенальти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Новый президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев поспорил с нападающим команды Артемом Дзюбой, что из 10 пенальти забьет ему больше, чем тот забьет ему из пяти. Его слова приводит для ТАСС пресс-служба "Зенита".

В понедельник Медведев был представлен в качестве президента клуба команде. На этом посту он сменил Сергея Фурсенко.

"Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж, сказав, что забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьет мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж", - сказал 63-летний Медведев.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав в 17 матчах 34 очка, клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. "Нас ждут 13 матчей в чемпионате и 7 в Лиге Европы, хочу, чтобы мы сыграли именно 20 матчей. В оставшихся играх премьер-лиги нам надо набрать 39 очков. Это гарантирует нам выполнение поставленной задачи - победу в чемпионате", - отметил он.

В чемпионате России сезона-2018/19 Дзюба забил пять мячей.