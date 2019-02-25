Игрок клуба МХЛ "Спартак" Шалагин обновил рекорд лиги по заброшенным шайбам в одном сезоне

ТАСС, 25 февраля. Клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Спартак" обыграл нижегородскую "Чайку" со счетом 7:0 в домашнем матче чемпионата, три шайбы забросил 19-летний нападающий москвичей Михаил Шалагин, обновивший рекорд лиги по количеству голов в одном регулярном чемпионате МХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Артем Пивовар (28-я минута), Шалагин (30, 31, 39), Олег Корчагин (32), Руслан Новзуров (48) и Руди Шабловский (49).

Ранее в воскресном матче с "Чайкой" (6:1) Шалагин установил новый снайперский рекорд регулярного сезона МХЛ, сделав дубль и достигнув отметки в 43 шайбы. Чтобы забросить 43 шайбы Шалагину потребовалось провести 39 матчей, после второй игры с "Чайкой" на счету форварда "Спартака" стало 46 заброшенных шайб в 40 матчах. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Федору Малыхину, который в сезоне-2009/10 за "Авто" из Екатеринбурга забросил 42 шайбы в 54 встречах МХЛ.

Шалагин начал нынешний сезон во взрослой команде "Спартака" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведя четыре матча и не сумев отметиться результативными действиями. Затем "Спартак" вернул Шалагина в клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Химик" из Воскресенска, за который нападающий провел восемь игр, забросив две шайбы, после чего он отправился в команду МХЛ "Спартак".

Хоккеист "Спартака" занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата МХЛ - 71 очко (46 шайб + 25 голевых передач), лидирует Антон Васильев из санкт-петербургского "Динамо" - 92 очка (39+53).

В текущем сезоне МХЛ "Спартак" занимает седьмое место (73 очка в 59 матчах) и продолжает борьбу за две последние путевки в плей-офф от Западной конференции. В следующем матче МХК "Спартак" дома встретится с подмосковным ХК "Капитан", а "Чайка" на выезде сыграет с ХК "Рига". Обе встречи пройдут 28 февраля.