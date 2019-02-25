СМИ: "Барселона" планировала приобрести футболиста "Жироны" Стуани

ТАСС, 25 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" намеревался приобрести нападающего "Жироны" Кристиана Стуани в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Football Espana.

По информации источника, "Барселона" попыталась подписать контракт с 32-летним уругвайским нападающим в зимнее трансферное окно, однако Стуани принял решение продлить соглашение с "Жироной". Новый контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.

"Я был горд, когда узнал, что такой клуб, как "Барселона", заинтересован во мне, но также очень рад заключить новое соглашение с "Жироной", - сказал Стуани.

После 25 туров чемпионата Испании Стуани занимает третье место в списке бомбардиров, на счету уругвайца 13 мячей в 21 матче. Первые два места занимают нападающие "Барселоны" - аргентинец Лионель Месси (25 голов) и уругваец Луис Суарес (16).

Стуани перешел в "Жирону" из английского "Мидлсбро" в июле 2017 года. В составе каталонского клуба Стуани провел 54 матча во всех турнирах, забив 34 мяча. Также Стуани выступал за испанские "Эспаньол", "Леванте", "Расинг" и "Альбасете", итальянскую "Реджину" и ряд клубов чемпионата Уругвая. За национальную сборную Стуани провел 46 матчей, в которых забил 5 голов.