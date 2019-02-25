СМИ: братья Фуркады вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира по биатлону

ТАСС, 25 февраля. Мартен и Симон Фуркады выступят в составе сборной Франции на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на норвежский портал Nordic.

Помимо Мартена и Симона Фуркадов в мужскую сборную Франции также вошли Симон Детьё, Кантен Фийон Майе, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен. У женщин на мировое первенство в Швеции отправятся Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Жюли Симон.

Мартен Фуркад является шестикратным обладателем Кубка мира, пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Симон Фуркад является чемпионом мира в смешанной эстафете, а также трехкратным серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

Чемпионат мира в шведском Эстерсунде пройдет 7-17 марта.