Баскетболист "Химок" Швед проведет первый матч после травмы против "Милана"

ТАСС, 25 февраля. Защитник российского клуба "Химки" Алексей Швед проведет первый матч после возвращения в строй после травмы пальца 28 февраля с итальянской "Олимпией Милан" в 24-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

30-летний защитник приступил к тренировкам в общей группе и готовится принять участие в ближайшем матче команды с "Миланом".

"Очень жду момента, когда снова выйду на паркет и буду помогать команде бороться за победы и за попадание в плей-офф. Быть так долго вне игры - нелегко для любого спортсмена. Поэтому я очень рад, что доктора дали добро на мое возвращение. Соскучился по болельщикам и по невероятной атмосфере на наших матчах", - сказал Швед.

Швед получил травму в матче девятого тура Евролиги с литовским "Жальгирисом" (84:83) 24 ноября 2018 года, специалисты диагностировали у игрока перелом проксимальной фаланги мизинца левой руки. Позднее врачи "Химок" рекомендовали продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс еще на несколько недель.

В текущем сезоне Евролиги Швед в среднем набирает 25,3 очка, делает 3 подбора и 7,5 передачи. "Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе девять побед при 14 поражениях.