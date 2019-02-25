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НХЛ

Российский голкипер "Колорадо" Варламов признан первой звездой недели в НХЛ

Третьей звездой стал российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский
Семен Варламов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 25 февраля. Российский голкипер клуба "Колорадо" Семен Варламов признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе 30-летний Варламов провел три матча, в которых одержал три победы, пропуская в среднем 1,34 шайбы при показателе отраженных бросков 96,4%. В матче против "Вегаса" Варламов сыграл на ноль.

Второй звездой недели стал финский форвард "Флориды" Александр Барков, набравший в четырех встречах 7 (3 шайбы + 4 голевые передачи) очков.

Третьей звездой стал российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, который дважды сыграл на ноль в трех матчах, пропуская в среднем 1,01 шайбу при показателе отраженных бросков 96,3%.

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