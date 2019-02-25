Лыжник Большунов примет участие в гонке на 15 км на ЧМ в Австрии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов примет участие в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в Instagram.

Помимо Большунова, в гонке примут участие россияне Александр Бессмертных, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин. Также Вяльбе отметила, что Сергей Устюгов выступит в марафоне свободным стилем на 50 км, который пройдет 3 марта.

Ранее Большунов завоевал серебряную награду мирового первенства в скиатлоне, а также серебро в командном спринте.

Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 27 февраля. Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.