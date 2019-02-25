{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Большунов примет участие в гонке на 15 км на ЧМ в Австрии

Ранее Большунов завоевал серебряную награду ЧМ в скиатлоне, а также серебро в командном спринте

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов примет участие в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в Instagram.

Помимо Большунова, в гонке примут участие россияне Александр Бессмертных, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин. Также Вяльбе отметила, что Сергей Устюгов выступит в марафоне свободным стилем на 50 км, который пройдет 3 марта.

Ранее Большунов завоевал серебряную награду мирового первенства в скиатлоне, а также серебро в командном спринте.

Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 27 февраля. Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
КХЛ
"Локомотив" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Сочи"
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
Читать полностью