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Спарринг-партнер Макгрегора дисквалифицирован на семь месяцев за драку с Нурмагомедовым

Также 25-летний Диллон Дэнис должен будет выплатить штраф в размере $7,5 тыс.

ТАС, 25 февраля. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала спарринг-партнера бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Диллона Дэниса за потасовку после боя ирландца с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает американский портал MMA Junkie.

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Также 25-летний Дэнис должен будет выплатить штраф в размере $7500, срок дисквалификации ведет отсчет с 6 октября 2018 года.

В ночь на 7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После боя россиянин перелез через ограждение октагона и прыгнул на команду Макгрегора в ответ на оскорбления со стороны Дэниса, в результате чего в зале и в октагоне завязались потасовки. Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев, Макгрегор - на шесть, начиная с октября 2018 года.

Дэнис провел один бой в смешанных единоборствах, дебютировав в марте 2018 года на турнире организации Bellator и победив болевым приемом американца Кайла Уокера.

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