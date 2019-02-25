Шахматист Чигаев сыграл вничью с иранцем Табатабаи на турнире "Аэрофлот Опен"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россиянин Максим Чигаев белыми фигурами сыграл вничью с иранцем Амином Табатабаи в партии седьмого тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

По итогам семи туров лидируют три шахматиста - Кришнан Сашикиран (Индия), Кайдо Кюлаотс (Эстония) и Айк Мартиросян (Армения), в активе которых по 5,5 очка. По 5 очков у четырех шахматистов - Чигаева, Алексея Сараны (Россия), Табатабаи и Тиграна Петросяна (Армения).

Действующим победителем турнира является белорус Владислав Ковалев.

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в немецкий Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. Турнир завершится 27 февраля.