Проводы студенческой сборной России на Универсиаду в Красноярск прошли в Шереметьево

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. В аэропорту Шереметьево состоялась торжественная церемония проводов российских спортсменов на Всемирные зимние студенческие игры в Красноярске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Провожать спортсменов собралось порядка 50 человек - студенты московских вузов, волонтеры Игр и талисман Универсиады-2019 U-Лайка. Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков от лица всего тренерского штаба национальной команды поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал удачи спортсменам на предстоящем турнире.

Россию на Всемирных студенческих играх представят 296 спортсменов. Всего в соревнованиях примут участие спортсмены из 59 стран. На Универсиаде будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

"Хочется, чтобы на Универсиаде российские спортсмены завоевали как можно больше медалей, - рассказал ТАСС член студенческой сборной России по лыжным гонкам Иван Кириллов. - Все хотят попасть на Универсиаду, ведь это отличный опыт для каждого спортсмена, можно назвать этот турнир репетицией Олимпийских игр для студентов. Уверен, что на Играх в Красноярске будет ощущаться атмосфера праздника".

"Еду на Универсиаду за победой, у нас четыре гонки - такую программу мы бегали в прошлом году на студенческом первенстве мира, тогда мне удалось одержать две победы, и сейчас я планирую повторить тот результат. Посмотрим, как получится - тут много сильных соперников, как среди моих товарищей по сборной России, так и среди норвежцев, финнов, - сообщил ТАСС двукратный чемпион мира по спортивному ориентированию на лыжах Сергей Горланов. - У нас в спортивном ориентировании нет Олимпиады, и Универсиада для нас действительно является почти что Олимпийскими играми - с торжественными проводами, встречами, вниманием журналистов. Очень понравилось, что сейчас болельщики приехали в аэропорт проводить и поддержать нас, это приятно и добавляет уверенности на будущие старты".

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.