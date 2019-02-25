Московское "Динамо" вышло вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Йокеритом"

ТАСС, 25 февраля. Московское "Динамо" в гостях обыграло хельсинкский "Йокерит" со счетом 4:2 в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Динамо" шайбы забросили Даниил Тарасов (30-я минута), Иван Муранов (46), Вадим Шипачев (50) и Евгений Мозер (60). В составе "Йокерита" отличились Джон Норман (34) и Кристиан Весалайнен (52).

"Йокерит" и "Динамо" ранее ни разу не встречались на стадии плей-офф. В прошедшем регулярном сезоне хельсинкский клуб ни разу не обыгрывал "Динамо".

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет 27 февраля в Хельсинки.