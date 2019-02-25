УЕФА открыл дисциплинарное дело против тренера "Атлетико" Симеоне

ТАСС, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне за оскорбительный жест во время празднования гола своей команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Инцидент произошел 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и итальянским "Ювентусом" (2:0). После первого забитого мяча 48-летний Симеоне повернулся к трибунам и схватил себя за пах. Позднее специалист извинился за жест, отметив, что не хотел никого оскорбить. Также УЕФА выдвинул обвинение в адрес "Атлетико" из-за блокирования болельщиками лестничных проходов и бросания посторонних объектов на поле во время матча.

Помимо этого, УЕФА оштрафовал главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри из-за неправильного поведения в связи с поздним стартом игры. Дела будут рассмотрены контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА, дата проведения слушаний пока не сообщается.

Ответный матч между "Ювентусом" и "Атлетико" пройдет 12 марта в Турине.