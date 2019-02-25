Перенесенный из-за протестов матч "Дижон" - ПСЖ пройдет 12 марта

ТАСС, 25 февраля. Перенесенный матч 18-го тура чемпионата Франции по футболу между "Дижоном" и "Пари Сен-Жермен" состоится 12 марта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу французской Лиги 1.

Изначально матч должен был состояться в декабре, но был перенесен из-за протестов активистов движения "Желтые жилеты". Время начало игры пока не определено.

В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ занимает первое место, набрав в 25 матчах 68 очков, "Дижон" с 20 очками идет 19-м.

Движение "Желтые жилеты" началось 17 ноября, когда по Франции прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился и включает наряду с социально-экономическими также и политические требования.