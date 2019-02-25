Генеральный менеджер "Коламбуса" заявил, что не хотел обменивать Панарина и Бобровского

ТАСС, 26 февраля. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Ярмо Кекалайнен заявил, что никогда не хотел обменивать российских игроков команды нападающего Артемия Панарина и вратаря Сергея Бобровского. Слова функционера на своей странице в Twitter приводит журналист официального сайта НХЛ Джефф Свобода.

Крайний срок, до которого в НХЛ можно было совершать обмены, наступил вечером в понедельник. Ранее в СМИ появлялась информация, что Панарин и Бобровский могут сменить команду до дедлайна.

"Я никогда не хотел обменивать их, - сказал Кекалайнен. - Это прекрасные игроки, я люблю их обоих. Они сделали для клуба очень много".

Панарин выступает за "Коламбус" с 2017 года. В текущем сезоне он провел за команду 58 матчей и набрал 68 очков (24 гола + 44 результативные передачи). Бобровский играет за "Коламбус" с 2012 года, дважды он признавался лучшим вратарем НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету 45 игр, в которых он отражает в среднем 90,8% бросков.

"Коламбус" в турнирной таблице Восточной конференции занимает шестое место, набрав в 61 матче 73 очка.