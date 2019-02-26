Бывший футболист "Арсенала" Диаби завершил профессиональную карьеру

ТАСС, 26 февраля. Бывший полузащитник сборной Франции и английского футбольного клуба "Арсенал" Абу Диаби объявил о завершении карьеры игрока. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Squawka News.

Причиной этому стали многочисленные травмы футболиста, которые преследовали его на протяжении всей карьеры. Диаби не выходил на поле с 2016 года.

Последним клубом 32-летнего футболиста стал "Марсель". В его составе он провел всего шесть игр за два сезона.

Большую часть карьеры Диаби был футболистом "Арсенала", за который выступал с 2006 по 2015 год, также он играл за французский "Осер". Полузащитник является двукратным обладателем Кубка Англии. В составе сборной страны он провел 16 матчей, в которых забил один гол.