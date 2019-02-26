СМИ: вратарь "Челси" Аррисабалага оштрафован клубом на €225 тысяч за отказ от замены

ТАСС, 26 февраля. Футбольный клуб "Челси" оштрафовал испанского голкипера команды Кепу Аррисабалагу на €225 тыс. за отказ от замены в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Уэмбли". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победил "Манчестер Сити" - 4:3. В конце второго дополнительного тайма главный тренер "Челси" Маурицио Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов выйти к выходу. Однако испанец отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.

Штраф составляет недельную зарплату футболиста. Сообщается, что деньги будут переведены на благотворительный счет клуба. Ранее Аррисабалага принес извинения, сказав, что в эпизоде с заменой произошло недопонимание между ним и тренером.

Голкипер перешел в "Челси" из испанского "Атлетика" в августе 2018 года, став самым дорогим вратарем в истории мирового футбола (по данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €80 млн - прим ТАСС). Также он выступал за испанские клубы "Баскония" и "Вальядолид". В текущем сезоне голкипер провел 37 матчей в составе лондонского клуба, пропустив 35 мячей.