Шайба Голдобина принесла победу "Ванкуверу" в матче НХЛ с "Анахаймом"

ТАСС, 26 февраля. "Ванкувер" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили российский нападающий Николай Голдобин (9-я минута), Алекс Бьега (17) и Бо Хорват (23, 48). В текущем сезоне на счету Голдобина 26 очков (7 шайб + 19 передач).

"Ванкувер" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 63 матчах. "Анахайм" идет 14-м, имея в активе 57 очков после 63 матчей. В следующем матче "Ванкувер" сыграет в гостях с "Колорадо" 28 февраля, в этот же день "Анахайм" примет "Чикаго".

В другом матче дня "Флорида" на выезде обыграла в овертайме "Колорадо" со счетом 4:3. В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов, всего на его счету 48 (21+27) очков в текущем сезоне. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 34 броска из 38 по своим воротам.

Канадский вратарь "Флориды" Роберто Луонго одержал 485-ю победу в регулярных чемпионатах и вышел по этому показателю на третье место в истории НХЛ. Первое и второе места занимают его соотечественники - Мартин Бродо (691) и Патрик Руа (551) соответственно.