Панарин и Бобровский закончат сезон НХЛ в "Коламбусе", Киселевич - в "Виннипеге"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Трансферное окно в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) закрылось в ночь на вторник, с этого момента до конца сезона составы команд изменений не претерпят. Нападающий Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский, которые считались одними из главных кандидатов на обмен, остались в "Коламбусе" и завершат чемпионат в клубе из Огайо, а защитник Богдан Киселевич был обменян из "Флориды" в "Виннипег".

У двух российских лидеров "Коламбуса" по окончании текущего сезона заканчиваются действующие контракты, ни один из них не планирует подписывать с клубом новое соглашение. Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен, осознавая, что летом Панарин и Бобровский, скорее всего, выйдут на рынок свободных агентов, мог попробовать получить за россиян компенсацию. По словам функционера, он не собирался менять российских звезд на право выбора в драфтах, а достойных предложений за игроков так и не получил.

О том, что 27-летний Панарин не собирается вести переговоры о продлении контракта в конце января, сообщил бывший агент хоккеиста Дэн Мильштейн. В первом домашнем матче после заявления агента (29 января с "Баффало" - 4:5) Панарин подвергся обструкции со стороны болельщиков. Несмотря на все сложности, российский хоккеист продолжает показывать стабильную и результативную игру, в его активе 68 очков (24 шайбы + 44 передачи) в 58 матчах регулярного чемпионата.

Бобровский играет за "Коламбус" с 2012 года, дважды он признавался лучшим вратарем НХЛ. В нынешнем сезоне российский вратарь провел 45 игр, в которых отразил в среднем 90,8% бросков. По ходу сезона Бобровского не раз выводили из состава и начали больше доверять его финскому сменщику Йонасу Корписало. Конфликт быстро удалось уладить, но 30-летний голкипер пока ясно дает понять, что оставаться в "Коламбусе" он не собирается.

В начале февраля Панарин прекратил сотрудничество с Мильштейном, теперь его интересы представляет агент Бобровского Пол Теофанос. В "Коламбусе" же решили сделать серьезную ставку на этот сезон, заполучив лидеров "Оттавы" Райана Дзингела и Мэтта Дюшейна в обмен на Энтони Дюклера, 20-летнего российского нападающего Виталия Арбрамова, выступающего за фарм-клуб, Юхана Давидссона и драфт-пики. В обмен на право выбора в пятом раунде драфта 2022 года из "Нью-Джерси" был взят вратарь Кит Кинкейд.

Дюшейн в первых двух матчах в составе "Коламбуса" играл в одном звене с Панариным и набрал 2 (1+1) очка. Всего на счету олимпийского чемпиона 2014 года 60 (28+32) очков в 52 матчах сезона. В активе Дзингела 44 (22+22) очка в 57 играх. "Коламбус" набрал 73 очка после 61 игры и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Киселевич продолжит карьеру в "Виннипеге"

С участием российского хоккеиста в последний день трансферного окна в НХЛ случился один обмен. Олимпийский чемпион Богдан Киселевич сменил "Флориду" на одного из претендентов на Кубок Стэнли - "Виннипег". 29-летний защитник, проводящий в НХЛ первый сезон, за последние полтора месяца провел только одну игру в составе "Флориды". Всего на счету Киселевича 32 матча, в которых он набрал 8 (0+8) очков.

"Виннипег" был одним из претендентов на Богдана еще год назад, клуб вел его с чемпионата мира в Кельне, у него был большой интерес к нему, - сказал агент Киселевича Мильштейн. - Богдана пытались обменять приблизительно последний месяц, он очень благодарен "Флориде" и доволен обменом в "Виннипег", поскольку у него будет шанс побороться за Кубок Стэнли".

Учитывая травму основного защитника "Виннипега" Джоша Морриси, Киселевичу может предоставиться шанс проявить себя. Конкурировать за место в составе россиянину предстоит с Беном Чиаротом и Натаном Болье, который был получен из "Баффало" в обмен на право выбора в шестом раунде драфта 2019 года. В последний день трансферного окна "Виннипег" также обменял в "Торонто" Ника Петана на Пэра Линдхольма и заполучил нападающего "Рейнджерс" Кевина Хэйса в обмен на Брендона Лемье и два выбора на драфтах.

"Виннипег" набрал 78 очков в 62 встречах и занимает четвертое место в Западной конференции.

Стоун - в "Вегасе", Гранлунд и Симмондс - в "Нэшвилле"

Усилились в последний день трансферного окна и конкуренты "Виннипега" в Западной конференции. "Нэшвилл" отдал в "Миннесоту" Кевина Фиалу взамен на Микаэля Гранлунда, а также обменял в "Филадельфию" Райана Хартмана и право выбора в четвертом раунде драфта 2020 года на нападающего Уэйна Симмондса. В начале февраля "хищникам" удалось заполучить нападающего Брайана Бойла из "Нью- Джерси" в обмен на право выбора во втором раунде драфта 2019 года.

"Оттава" обменяла нападающих Марка Стоуна и Тобиаса Линдберга в "Вегас". Канадская команда получила Оскара Линдберга и одного из самых перспективных защитников - 19-летнего Эрика Браннстрёма, а также право выбора во втором раунде драфта 2020 года. По информации TSN, Стоун, чей контракт заканчивается по окончании сезона, подпишет новое соглашение с "Вегасом" сроком на 8 лет на сумму $76 млн. В текущем сезоне 26-летний Стоун набрал 62 (28+34) очка в 59 играх.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" перед дедлайном усилился двукратным обладателем трофея в составе "Питтсбурга" нападающим Карлом Хагелином. В обмен столичная команда отдала право выбора в третьем раунде драфта 2019 года и шестом раунде драфта 2020 года. Нападающий Матс Цукарелло, выступавший за "Рейнджерс" с 2010 года, был обменян в "Даллас" на право выбора во втором раунде драфта 2019 года и третьем раунде драфта 2020 года. Аналогичную компенсацию от "Сан-Хосе" получил "Детройт" за форварда Густава Нюквиста.

"Бостон" в последний день трансферного окна усилил свой состав нападающим Маркусом Юханссоном, выступавшим за "Нью- Джерси". В обмен "дьяволы" получили право выбора во втором раунде драфта 2019 года и четвертом раунде драфта 2020 года. 20 февраля бостонцы обменяли в "Миннесоту" форварда Райнана Донато и право выбора в пятом раунде предстоящего драфта на форварда Чарли Койла. Обмен вратарями произвели "Филадельфия" и "Эдмонтон", в "Филадельфию" переехал Кэм Тэлбот, а состав канадской команды пополнил Энтони Столарц.

Бывший защитник "Сочи" Оскар Фантенберг был обменян из "Лос-Анджелеса" в "Калгари" на право выбора в четвертом раунде драфта 2020 года. Нападающий Деррик Брассард продолжит карьеру в "Колорадо", "Флорида" взамен получила право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. "Анахайм" обменял защитника Майкла Дель Зотто в "Сент-Луис" на право выбора в шестом раунде драфта 2019 года.