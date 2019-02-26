Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены 2018 года

ТАСС, 26 февраля. Четыре российских стадиона вошли в список финалистов в голосовании за звание лучшей футбольной арены мира 2018 года. Об этом сообщает портал Stadium Database, проводящий конкурс.

В финал прошли "Мордовия-Арена" (Саранск), "Ростов-Арена", "Самара-Арена", "Волгоград-Арена", которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года. В число финалистов также вошли арены Китая (2), Венгрии (2), Австралии (1) и Турции (1).

В первоначальном списке претендентов на награду были представлены еще три российских стадиона: "Калининград", "Нижний Новгород" и "Екатеринбург-Арена". Всего в список претендентов входили 27 стадионов из десяти стран. Помимо российских арен, были представлены стадионы Турции (6 стадионов), США (3), Китая (3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака (все - по 1).

Победитель будет объявлен 7 марта.