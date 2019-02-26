СМИ: футболист "Баварии" Хамес Родригес может перейти в "Ювентус"

ТАСС, 26 февраля. Колумбийский полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Хамес Родригес может перейти в итальянский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Calciomercato.

По данным источников, "Ювентус" рассматривает кандидатуру 27-летнего Родригеса в качестве замены аргентинскому нападающему Пауло Дибале, если тот покинет команду. Отмечается, что в ближайшее время руководство "Ювентуса" встретится с агентом Дибалы, чтобы обсудить планы спортсмена на будущее.

В текущем сезоне в турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" занимает второе место, набрав 51 очко после 23 матчей. Родригес сыграл за немецкий клуб 14 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В турнирной таблице чемпионата Италии "Ювентус" занимает первое место, имея в активе 69 очков после 25 игр.