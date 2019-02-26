Группа компаний президента ФГР Шишкарева стала спонсором гандбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа компаний президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарева "Дело" стала генеральным партнером женской гандбольной Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в группе компаний.

"По условиям договора группа компаний "Дело" становится титульным спонсором женской Лиги чемпионов Европейской федерации гандбола (EHF) на сезоны-2019/20 и 2020/21. С начала группового этапа сезона-2019/20 главный клубный турнир Европы будет переименован в Delo Women's EHF Champions League. Финальное соревнование четырех лучших клубов получит название Delo Women's EHF Final 4", - отмечается в сообщении компании.

Российский клуб единственный раз в истории становился победителем женской Лиги чемпионов - в 2008 году победителем стала звенигородская "Звезда". В сезоне-2017/18 участником "Финала четырех" был "Ростов-Дон".

Шишкарев является владельцем группы компаний "Дело".