Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален примет участие в "Лыжне России" в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален примет участие в лыжной гонке "Лыжня России - 2019" в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Вместе с ним на старт выйдет его супруга Дарья Домрачева, сообщается на сайте учреждения "Юграмегаспорт" - организатора спортивных и культурно-массовых событий в округе.

Гонка "Лыжня России" была перенесена в Нягани с 9 февраля на 2 марта из-за морозов - соревнования при низких температурах могли навредить как спортсменам, так и гостям. По данным регионального гидрометцентра, 2 марта в городе потеплеет до минус четырех градусов.

"Лыжня России - 2019" в Нягани будет особенной - в ней примут участие многократные олимпийские чемпионы по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева. Супруги выйдут на старт самой массовой лыжной гонки России вместе с жителями города 2 марта. Увидеть легенд биатлона и встать на одну лыжню с ними можно будет в биатлонном центре Нягани", - говорится в сообщении.

После "Лыжни России" супруги отправятся в Ханты- Мансийск, где встретятся с местными жителями и спортсменами, добавили в учреждении.

Отмечается, что Нягань и Ханты-Мансийск выбраны не случайно. Так, Домрачева в Нягани начала заниматься сначала лыжными гонками, а потом биатлоном. Бьорндален в Ханты- Мансийске в сезоне-2002/03 выиграл первое личное золото чемпионата мира.