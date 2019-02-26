ФК "Енисей" может организовать развлекательную программу перед матчем с "Ростовом" в Сочи

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Руководство красноярского футбольного клуба "Енисей" рассматривает возможность организации развлекательной программы для болельщиков перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Ростова". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

Встреча между "Енисеем" и "Ростовом" перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Матч пройдет на стадионе "Фишт" 3 марта.

"В данный момент мы обсуждаем возможность организации развлекательной программы перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги в Сочи. Вчера мы прибыли на стадион, все посмотрели, в данный момент прорабатываем различные варианты. Взвесив все за и против и опираясь на бюджет, мы примем решение", - сказали в пресс-службе.

"Что касается болельщиков, то в любом случае "Енисей" без поддержки не останется. Часть болельщиков полетит из Красноярска. Другую часть составят красноярцы, которые в свое время перебрались в Краснодарский край", - добавили в пресс-службе.

В текущем розыгрыше чемпионата России "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 10 очков, "Ростов" располагается на седьмой строчке, в активе клуба 24 очка.