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КХЛ

Курносов утвержден генеральным директором клуба КХЛ "Салават Юлаев"

Ранее эту должность занимал Тагир Ибрагимов

ТАСС, 26 февраля. Александр Курносов утвержден на посту генерального директора уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Курносов исполнял обязанности генерального директора. До него должность генерального директора занимал Тагир Ибрагимов, который покинул этот пост в январе.

Курносов с 2001 по 2016 год работал в органах государственной власти РФ и Республики Башкортостан. С 2016 года он работает в структуре "Салавата Юлаева".

В текущем сезоне "Салават Юлаев" занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом матче первого раунда уфимский клуб уступил магнитогорскому "Металлургу" (0:1 2ОТ). Второй матч серии пройдет 27 февраля.

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