Курносов утвержден генеральным директором клуба КХЛ "Салават Юлаев"

ТАСС, 26 февраля. Александр Курносов утвержден на посту генерального директора уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Курносов исполнял обязанности генерального директора. До него должность генерального директора занимал Тагир Ибрагимов, который покинул этот пост в январе.

Курносов с 2001 по 2016 год работал в органах государственной власти РФ и Республики Башкортостан. С 2016 года он работает в структуре "Салавата Юлаева".

В текущем сезоне "Салават Юлаев" занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф. В первом матче первого раунда уфимский клуб уступил магнитогорскому "Металлургу" (0:1 2ОТ). Второй матч серии пройдет 27 февраля.