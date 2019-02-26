{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Легкоатлетка Ласицкене занимает третье место в общем женском рейтинге IAAF

Россиянка набрала 1441 балл и уступает представительнице ЮАР Кастер Семене
Мария Ласицкене AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 26 февраля. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене занимает третье место в общем женском рейтинге Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россиянка набрала 1441 балл и уступает представительнице ЮАР Кастер Семене (бег на 800 м, 1462 очка) и кенийке Беатрис Чепкоеч (бег на 3000 м с препятствиями, 1472). В женском рейтинге прыжков в высоту 26-летняя россиянка занимает первое место.

Россиянин Сергей Шубенков, специализирующий в беге на 60 м и 110 м с барьерами, занимает четвертую строчку в общем мужском рейтинге (1449 очков). На первом месте располагается американский спринтер Ноа Лайлс (1470).

Рейтинг IAAF является одним из инструментов отбора участников на чемпионаты мира.

Сборные по баскетболу
Кириленко: сборная России имеет шанс на победу в Кубке мира по баскетболу
В воскресенье сборная России обыграла команду Финляндии в Перми (91:76) и вышла в финальную стадию Кубка мира 2019 года
Читать полностью