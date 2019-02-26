Легкоатлетка Ласицкене занимает третье место в общем женском рейтинге IAAF

ТАСС, 26 февраля. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене занимает третье место в общем женском рейтинге Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россиянка набрала 1441 балл и уступает представительнице ЮАР Кастер Семене (бег на 800 м, 1462 очка) и кенийке Беатрис Чепкоеч (бег на 3000 м с препятствиями, 1472). В женском рейтинге прыжков в высоту 26-летняя россиянка занимает первое место.

Россиянин Сергей Шубенков, специализирующий в беге на 60 м и 110 м с барьерами, занимает четвертую строчку в общем мужском рейтинге (1449 очков). На первом месте располагается американский спринтер Ноа Лайлс (1470).

Рейтинг IAAF является одним из инструментов отбора участников на чемпионаты мира.