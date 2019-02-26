Глава Мордовии назвал большим достижением вхождение "Мордовия-Арены" в десятку лучших арен

САРАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Мордовия Владимир Волков считает "большим достижением" вхождение стадиона "Мордовия Арена" в десятку финалистов премии "Лучшая арена 2018 года". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства республики.

По данным правительства, стадион "Мордовия-Арена" вошел в число претендентов на звание лучших футбольных арен в мире, введенных в эксплуатацию в 2018 году. Голосование зрителей за лучший стадион проходило на портале StadiumDB.com.

"Для нас это очень приятная новость. Вхождение в десятку лучших спортивных арен мира по итогам 2018 года - это очень большое достижение. Эксперты оценивают стадионы по многим параметрам, это и качество произведенных работ, архитектура, удобство расположения в городе, комфорт для игроков и зрителей. На стадионе "Мордовия Арена" были успешно проведены матчи чемпионата мира по футболу, думаю, этот факт также учитывался", - цитирует пресс-служба главу республики.

По данным пресс-службы, после первоначального отбора из 27 арен жюри выбрало четырех кандидатов от России. Кроме стадиона в Саранске, отмечены арены в Ростове, Волгограде и Самаре. В финал также вышли стадионы Турции, Венгрии, Австралии и Китая. На втором этапе победителя будет определять компетентное жюри, состоящее из трех архитекторов, по трем критериям: архитектурная ценность, функциональность и инновации. Итоги конкурса будут подведены 7 марта.

Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 8 июня на стадионе "Мордовия- Арена" пройдет встреча сборной России с командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 2020.