СМИ: судья матча "Фиорентина" - "Интер" отстранен на три тура чемпионата Италии

ТАСС, 26 февраля. Арбитр Розарио Абиссо отстранен от работы на три следующих тура чемпионата Италии за неправильно назначенный пенальти в матче "Фиорентина" - "Интер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Официально об отстранении арбитра еще не объявлено. По информации источника, Абиссо будет дисквалифицирован до 24 марта. Игры "Интера" он не сможет судить до конца сезона.

"Фиорентина" и "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3 в рамках 25-го тура чемпионата Италии. На 96-й минуте встречи Абиссо назначил в ворота "Интера" одиннадцатиметровый, зафиксировав в штрафной площади игру рукой. После игры было установлено, что мяч попал футболисту в грудь. При вынесении решения Абиссо использовал систему видеопомощи арбитрам (VAR), матч закончился на 11-й минуте добавленного времени.

33-летний арбитр отсудил в текущем сезоне 13 игр, в которых назначал четыре пенальти. Абиссо работает рефери на матчах чемпионата Италии с 2014 года, всего за это время он провел 36 игр, в которых назначил 15 одиннадцатиметровых ударов.

"Интер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 25 матчах. "Фиорентина" идет девятой, имея 36 очков после 25 игр.