СМИ: Ольга Дементьева станет спортивным директором ФК "Монако"

ТАСС, 26 февраля. Административный директор и помощник спортивного директора "Монако" Ольга Дементьева будет назначена новым спортивным директором клуба вместо Майкла Эменало. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, Дементьева не будет отвечать за спортивную составляющую, а займется административной сферой клуба, в том числе правильностью составления контрактов. Также отмечается, что подобные вопросы входят в рабочие обязанности заместителя генерального директора клуба Николя Холвека.

Ранее стало известно, что российский бизнесмен Олег Петров был назначен на пост генерального директора клуба вместо Вадима Васильева, который был освобожден от должности вице-президента и генерального директора клуба в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции "Монако" занимает 16-е место, набрав в 26 матчах 25 очков. Следующий матч команда проведет 2 марта в гостях против "Анже".