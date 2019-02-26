"Уфа" угостит болельщиков блинами и кашей перед матчем РПЛ с "Динамо"

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб "Уфа" организует полевую кухню, а также угостит блинами всех желающих перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги против "Динамо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Матч между "Уфой" и "Динамо" пройдет 3 марта (начало - 11:30 мск).

"Футбольный клуб "Уфа" полностью готов к возобновлению Российской премьер-лиги. Поле находится в отличном состоянии, вся остальная инфраструктура также готова. Кроме того, для всех болельщиков мы подготовили угощение в виде каши, блинов, а также организовали множество конкурсов и развлекательных мероприятий", - сказал Газизов.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея 16 очков в 17 матчах. "Динамо" идет 12-м, набрав 20 очков в 17 играх.