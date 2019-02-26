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КХЛ

Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Трактор" в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Хоккеисты "Автомобилиста" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Автомобилиста"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Екатеринбургский "Автомобилист" выиграл у челябинского "Трактора" со счетом 3:0 в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первая игра серии прошла в Екатеринбурге.

В составе победителей шайбы забросили Найджел Доус (14-я минута), Дэн Секстон (15) и Анатолий Голышев (22).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Автомобилист", выигравший Восточную конференцию, победил во всех встречах (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.

"Автомобилист" в шестой раз играет в плей-офф КХЛ. Клуб ни раз не смог преодолеть стадию первого раунда. "Трактор" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил три раза, а лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Гагарина 2013 года, где клуб из Челябинска уступил в серии московскому "Динамо" со счетом 2-4.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Автомобилиста". Следующий матч пройдет 28 февраля в Екатеринбурге.

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