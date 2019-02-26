СМИ: "Челси" может уволить Сарри в случае возникновения новых проблем в коллективе

ТАСС, 26 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри может лишиться своего поста, если внутри коллектива не прекратятся конфликты. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на английское издание The Telegraph.

Ранее голкипер команды Кепа Аррисабалага извинился за свое поведение в финальном матче Кубка английской лиги с "Манчестер Сити", матч прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли", основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, в серии пенальти "Челси" уступил со счетом 3:4. В конце второго дополнительного тайма Аррисабалага отказался уступить место на поле запасному вратарю команды Вилли Кабальеро. В результате действий испанца Сарри швырнул на землю бутылку и покинул тренерскую скамейку, уйдя в подтрибунное помещение. После того как итальянец вернулся, замена произведена не была, и Аррисабалага остался в воротах на серию пенальти. Испанец был оштрафован на €225 тыс.

Сарри возглавляет "Челси" с лета 2018 года. Лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 50 очков в 26 матчах. В Лиге Европы клуб дошел до 1/8 финала, где сыграет с киевским "Динамо".

Ранее в феврале The Guardian сообщала, что "Челси" уволит Сарри в случае поражения в финале Кубка английской лиги.