Немки выиграли командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 26 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии заняла первое место в женских командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках чемпионата мира, который проходит в австрийском Зефельде.

Немецкие спортсменки набрали 898,9 очка, вторыми стали австрийки (880,3), третьими - норвежки (876,9). Сборная России, за которую выступали Анна Шпынева, Софья Тихонова, Александра Кустова и Лидия Яковлева, заняла пятое место (820,3).

В рамках чемпионата мира женские командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина прошли впервые. В составе каждой сборной выступали по четыре спортсменки. У всех участников было по две попытки.

Сборная Германии завоевала пятую золотую медаль на турнире, также в ее активе одна серебряная. Немецкие спортсмены идут вторыми в медальном зачете. Сборная России занимает четвертое место (0-2-2). Лидируют норвежцы (6-3-5).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.