Волейболистки московского "Динамо" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский волейбольный клуб "Динамо" обеспечил себе место в четвертьфинале женской Лиги чемпионов.

В домашнем матче заключительного тура группового этапа "Динамо" обыграло польский "Хемик" со счетом 3-1. В турнирной таблице группы E российская команда занимает первое место, одержав в шести матчах пять побед и набрав 13 очков. "Динамо" не опустится ниже второго места в группе, а позиция в рейтинге команд, занявших вторые места, дает право сыграть в плей-офф турнира.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 1 марта. В российской истории женский волейбольный клуб "Динамо" дважды становился обладателем серебряных наград Лиги чемпионов (2007, 2009).