Шахматист Чигаев сыграл вничью с китайцем Вэй И на турнире "Аэрофлот Опен"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россиянин Максим Чигаев белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И в партии восьмого тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

По итогам восьми туров лидируют три шахматиста - Кришнан Сашикиран (Индия), Кайдо Кюлаотс (Эстония) и Айк Мартиросян (Армения), в активе которых по 6 очков. По 5,5 очков у шести шахматистов - Чигаева, Алексея Сараны (Россия), Амина Табатабаи (Иран), Тиграна Петросяна (Армения), Ван Хао (Китай) и Дениса Хисматуллина (Россия).

Действующим победителем турнира является белорус Владислав Ковалев.

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в немецкий Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. Турнир завершится 27 февраля.