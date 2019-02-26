ЦСКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ, обыграв "Витязь"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА обыграл подмосковный "Витязь" со счетом 4:0 в стартовом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (35-я минута), Максим Шалунов (36), Константин Окулов (44) и Андрей Светлаков (60).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победили армейцы, в одном - "Витязь". В рамках Кубка Гагарина команды ранее никогда не встречались.

ЦСКА играет в плей-офф КХЛ в десятый раз. Первый раунд армейцы смогли преодолеть шесть раз, лучшим достижением клуба является выход в финал Кубка Гагарина (2015/16, 2017/18). "Витязь" участвует во втором розыгрыше Кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 подольский клуб уступил в первом раунде петербургскому СКА со счетом 0-4.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 28 февраля в Москве.