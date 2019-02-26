Тренер "Тоттенхэма" Почеттино извинился перед футбольным арбитром за грубое поведение

ТАСС, 26 февраля. Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино принес извинения арбитру Майку Дину за свое поведение по окончании матча 27-го тура чемпионата Англии. Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на английское издание Mirror.

Ранее в Футбольной ассоциации Англии (FA) заявили, что по итогам матча "Тоттенхэма" и "Бернли" (1:2) Почеттино будет подвергнут санкциям. По окончании встречи главный тренер "Тоттенхэма" вышел в центр поля и вступил в стычку с арбитром Майком Дином. В ходе перепалки Почеттино несколько раз коснулся его, после чего один из игроков "Бернли" отвел аргентинца в сторону.

"Я бы хотел извиниться перед Майком Дином и перед всеми, кого мое поведение могло задеть. Мне не следовало поддаваться эмоциям, нужно было выдохнуть, выпить воды. Мне следовало пойти в раздевалку, но так бывает, мы все испытали разочарование, эта игра была очень важной для нас", - сказал Почеттино.

Аргентинский тренер добавил, что был излишне эмоционален из-за важности матча. "Эта игра была ключевой в борьбе за лидерство. Мы должны поддерживать постоянное давление, теперь это делать сложнее", - добавил специалист.

"Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 60 очков после 27 матчей. Отставание от лидирующего в таблице "Ливерпуля" составляет шесть очков.