СМИ: 10 футболистов МЮ могут пропустить матч 28-го тура чемпионата Англии

ТАСС, 26 февраля. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может сыграть в матче 28-го тура чемпионата Англии без десяти игроков состава, которые получили травмы или восстанавливаются от повреждений. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

В 28-м туре "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Кристал Пэлас". Встреча пройдет в Лондоне в среду, начало - 23:00 мск.

Сообщается, что из-за различных повреждений встречу могут пропустить защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата, а также нападающие Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд. Участие в матче Маркуса Рэшфорда остается под вопросом.

В домашнем матче 27-го тура против "Ливерпуля" (0:0), который состоялся 24 февраля, "Манчестер Юнайтед" по ходу первого тайма провел три вынужденные замены - главному тренеру клуба Уле Гуннару Сульшеру пришлось убрать с поля Эрреру, Мату и Лингарда.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 52 очка в 27 матчах.