ФК "Лестер" объявил о назначении Роджерса на должность главного тренера

ТАСС, 26 февраля. Брэндан Роджерс назначен главным тренером английского футбольного клуба "Лестер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт клуба.

Сообщается, что специалист подписал с клубом контракт сроком на четыре года. Первую игру под руководством Роджерса клуб проведет в воскресенье.

"Я польщен тем, что мне предложили стать частью "Лестера". Я горд быть тренером этого клуба, приложу все силы, чтобы передать эти чувства болельщикам. Мы все должны сплотиться, тогда нам удастся сделать новый шаг в сторону побед", - сказал 46-летний Роджерс.

Роджерс перешел в "Лестер" из "Селтика", который тренировал последние три года. Также североирландский специалист в разные годы возглавлял такие клубы, как "Ливерпуль", "Суонси", "Уотфорд" и "Рединг". В "Лестере" Роджерс заменил Клода Пюэля, отправленного в отставку двумя днями ранее.

"Лестер" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 32 очка в 27 матчах. В первом матче под руководством Роджерса клуб сыграет на выезде с "Уотфордом" 3 марта.