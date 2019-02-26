"Спартак" и "Локомотив" поборются за трофей клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартует 27 февраля в Москве. Участие в турнире, который впервые пройдет в России, примут московские команды "Спартак" и "Локомотив".

Клубный чемпионат мира, называющийся также Mundialito de Clubes, ранее не проходил за пределами Бразилии. Первое мировое первенство состоялось в 2011 году, с тех пор турнир проводился в Сан-Паулу (2011, 2012, 2017) и Рио-де-Жанейро (2013, 2015). Решение сменить страну для организации шестого розыгрыша было принято 6 февраля - из-за определенных проблем с проведением турнира в Бразилии выбор Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) пал на Москву.

Примечательно, что клубный чемпионат мира также впервые пройдет в закрытом помещении. Матчи турнира состоятся в дворце спорта "Мегаспорт", куда завезли более 30 тонн песка. В соревновании примут участие восемь команд, разделенных на два квартета. В группе А встретятся "Спартак", БАТЭ (Белоруссия), "Спортинг" (Португалия) и "Фламенго" (Бразилия), а "Локомотиву" в группе В будут противостоять "Брага" (Португалия), "Катания" (Италия) и "Леванте" (Испания).

Для "Спартака" этот турнир станет первым, "Локомотив" же примет участие в мировом первенстве в четвертый раз. Железнодорожники являются его двукратным победителем (2012, 2017) и самой титулованной командой.

"Локомотив" начал подготовку за месяц до турнира. "Наши главные соперники - "Спартак" и "Брага". В них выступают ведущие игроки сборных Португалии и Бразилии", - заявил двукратный чемпион мира в качестве играющего тренера "Локомотива", а ныне занимающий пост главного тренера команды Илья Леонов.

По словам наставников команд Михаила Лихачева ("Спартак") и Леонова, матчи россиян посетят футболисты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" и "Локомотив", получившие приглашение на игры турнира. На одну из встреч обещал прийти Юрий Семин - главный тренер "Локомотива". Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 27 февраля по 3 марта. Вход на арену будет свободным.